Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 29 novembre 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023), mercoledì 29è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 29, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto Ida Platano conoscere altri otto potenziali corteggiatori. Tra loro, c’era anche Ermes, ex cavaliere reduce da una veloce frequentazione con Roberta, non andata bene. Ida ha deciso di tenerne ...