Anticipazioni Uomini e Donne | Il Mistero Dell’Assenza Di Armando!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 29 novembre 2023): Roberta e Alessandro hanno avuto un duro diverbio perché il cavaliere intende conoscere altre dame. A quel punto la Di Padua ha deciso di interrompere per sempre la frequentazione con lui! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, durante la quale è stato raggiunto un ennesimo punto di svolta con un colpo di scena per quanto riguarda la frequentazione di Roberta e Alessandro. La dama ha deciso di chiudere e perciò i due non si frequenteranno più. Ma ecco che cosa è successo.: Roberta chiude con Alessandro! Nel corso della registrazione che si è conclusa da poche ore, è successo qualcosa di veramente inaspettato tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. ...