Anticipazioni Terra Amara 30 novembre | Sermin spiffera tutto

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelledidel 30scoppia una violenta discussione trae Sevda: svelaa Demir: DEMIR DEVE SAPERE- Ancora una volta le donne sono le protagoniste della puntata,è decisa a scoprire cosa leghi Sevda a Umit e confida i suoi dubbi al cugino, durante una visita in prigione. Dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata, Fikeli ha il dubbio che Fikret sia il colpevole ...