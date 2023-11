Anticipazioni La Promessa 30 novembre | Gregorio difende Pia

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nellede Ladel 30prende le difese di pia lasciando sorpresa Cruz Nella puntata de laancora colpi di scena, in particolare Cruz, piombata in cucina, vuole conoscere tutta la verità. Subito. Ma a sorpresa Gregoria prende le sue difese. Dove eravamo rimasti Nella puntataSi scopre che l’eredità del barone è stata affidata ad una donna sconosciuta e Alonso chiede a Romulo di indagare. Jimena organizza una cena privata per il marito. Questo scopre grazie a Martina che non sembrava ...