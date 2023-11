Annullato concerto a Ladispoli | Emis Killa | “Questa non è forse violenza?”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 29 novembre 2023)avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti del Capodanno di, ma così non sarà. Il sindaco della città in provincia di Roma ha annunciato nelle scorse ore che l’artista non si esibirà, cancellando la sua presenza per “ristabilire un clima di serenità” in seguito alla polemica su uno dei testi del rapper, accusato di veicolare un messaggio sbagliato a proposito dellasulle donne. Ed, ovviamente, non è rimasto a guardare.su Instagram dopo le polemiche sulladi genere “In moltissimi mi avete scritto e lo state facendo anche in questo momento. Ebbene sì. Ildi Capodanno aè stato ufficialmente“. Con ...