(Di mercoledì 29 novembre 2023)e il suo. L'ormai voce storica di RDS, nelle ultime ore, ha ufficializzato il suo fidanzamento. Durante il finale del programma de La Vita in diretta, la coach di...

Amici 23 - eliminazioni per Anna Pettinelli ed Emanuel Lo : cosa è accaduto

Amici 23 - eliminazioni per Anna Pettinelli ed Emanuel Lo : cosa è accaduto

Ad Amici 23 Holy Francisco è stato salvato in corner nuovamente da Anna Pettinelli, scatenando il fastidio di Rudy Zerbi ! (comingsoon)

Durante la puntata de La Vita in Diretta Anna Pettinelli ha rivelato di essere fidanzata con un cuoco. Rossella Brescia ha detto da ... (novella2000)

La vita in diretta: a un'inviata non è piaciuta una frase di Alberto Matano

La puntata odierna de La vita in diretta ha avuto tra gli ospiti in studio Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno,e Rossella Brescia. Alberto Matano si è collegato con la sua inviata Raffaella Longobardi da San Gregorio Armeno per mostrare ai telespettatori la statuina dell'orgoglio italiano del ...

Amici 23, ex professore attacca Anna Pettinelli: «Inveire in modo vergognoso contro un allievo» ilmessaggero.it

Anna Pettinelli fidanzata con un cuoco: nuovo amore dopo Andrea Macchi. La pasta e patate galeotta, ecco chi è leggo.it

Anna Pettinelli fidanzata con un cuoco: nuovo amore dopo Andrea Macchi. La pasta e patate galeotta, ecco chi è lui

Anna Pettinelli e il suo nuovo amore. L'ormai voce storica di RDS, nelle ultime ore, ha ufficializzato il suo fidanzamento. Durante il finale del programma de La Vita in diretta, la coach ...

Dua Lipa, weekend a Copenaghen con le amiche: i buffi scatti su Instagram

Un weekend fuori porta per la meravigliosa Dua Lipa, dove ha trascorso qualche giorno nella fredda e affascinante Copenaghen. La cantante ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carousel di imma ...