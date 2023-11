Anguissa Segna e Corre da Mazzarri | L’Abbraccio che Dice Tutto

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 novembre 2023)pareggia per il Napoli e festeggia con, un gesto che mostra l’unità del team. In una serata di grandi emozioni al Santiago Bernabeu, il Napoli e il Real Madrid hanno regalato spettacolo. Ma tra i momenti più toccanti c’è stato quello di Zambo, autore del gol del pareggio per il Napoli, e il suo gesto speciale verso il tecnico Walter. Il Gol die un Gesto Che Parla al Cuore Dopo aver pareggiato la partita,non ha perso tempo e si è diretto dritto verso la panchina. Lì, ha condiviso un abbraccio carico di significato con. Il tecnico, visibilmente contento, ha stretto il suo giocatore e poi lo ha incoraggiato a festeggiare con i compagni. Più Che un Allenatore e un Giocatore Questo scambio di affetto tra ...