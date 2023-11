Ancelotti | «Sono romanista e mourinista»

Mourinho su Ancelotti : «Solo un pazzo andrebbe via quando il Real lo vuole. E quel pazzo sono io»

"La partita d'andata è stata abbastanza equilibrata. Ha auto momenti in cui ha comandato più il Napoli, altri in cui riuscivamo a comandare noi.

nessuna rivincita per Carlo Ancelotti contro il Napoli . L'allenatore del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di ... (247.libero)

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti fa i conti con il suo passato azzurro alla vigilia della gara di Champions con il Napoli in programma ...

Ancelotti: 'Io mourinhista e romanista. Addio al Real Ha ragione José'

Carloricambia le belle parole spese per lui da Mourinho nei giorni scorsi. Il tecnico del Real ... IoMourinhista e romanista, perchéstato capitano della Roma e ho un ricordo ...

Real Madrid Napoli dove vederla in tv e streaming

"Il rapporto con Ancelotti Abbiamo un rapporto incredibile ... Si è creata subito una grande empatia. Il Napoli da quando sono andato via ha sempre preso dei professionisti veri. Se un allenatore ...

