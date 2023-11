Amici | dal daytime di mercoledì 29 novembre | ecco tutti gli avvenimenti

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)gliaccaduti nel corso della nuova puntata deldi2929è andata in scena una nuova puntata del. Gli allievi della nuova edizione si stanno preparando settimana dopo settimana per poter accedere al serale. Domenica 3 dicembre dalle 14:00 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del pomeridiano del talent show di Maria De Filippi. Non sono stati ancora svelati gli ospiti e i giudici che giudicheranno sia la gara canto che la gara ballo. Leggi anche –> Amadeus annuncia le vallette di Sanremo 2024: i possibili nomicos’è accaduto… I ballerini della nuova edizione vengono convocati ...