Amici 23 | l’autoverifica di versatilità dei ballerini Matthew di nuovo in sfida?

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 29 novembre 2023)23 è tornato in onda su Canale 5 con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio, mercoledì 29 novembre 2023. Che cosa sarà accaduto agli allievi della scuola più famosa d’Italia? Ve lo sviamo qui di seguito.23,deiTutti isono stati convocati in studio per effettuare una verifica diinsieme ad Alessandra Celentano. La maestra ha spiegato che questa volta, ai ragazzi sarà richiesto di auto-votarsi. Una prova interessante per i danzatori perché da come voteranno sicuramente si potrà capire tanto. Ad ogni danzatore è stata richiesta una esibizione (o una improvvisazione) e la votazione, seguita anche da quella della maestra per vedere un vero e proprio confronto. Simone: classico base 2 (1,5 per la Celentano), modern 6 ...