AMBC | A Mondragone ci sono cittadini al di sopra della Legge | almeno uno

(Di mercoledì 29 novembre 2023). Il CCNL del 21 maggio 2018 ha introdotto, nel codice di comportamento di fonte contrattuale di cui all’art. 57, all’ultimo capoverso (lettera q), una previsione che impone l’obbligo in capo al dipendente di comunicare all’amministrazione la sussistenza (a proprio carico, ovviamente) di provvedimenti di rinvio a giudizio in sede penale. Si tratta di obbligazione di notevole importanza, sol che si consideri che l’omissione potrebbe incidere sul regolare corso dell’azione disciplinare a carico dello stesso soggetto che, come agevolmente può desumersi, ha sul punto un interesse contrapposto a quello dell’amministrazione. Infatti, laddove l’amministrazione non sia già venuta a conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, è lo stesso dipendente interessato a dover dare spunto al proprio Ente per procedere in tal senso, attraverso la propria comunicazione: ...