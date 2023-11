Amabili resti | Ryan Gosling fu licenziato perché era troppo grasso

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'attore pensava che mettere su peso per il ruolo fosse la mossa giusta. Sapevate cheper poco non interpretò Jack Salmon indi Peter Jackson? A quanto pare venne scartato al provinoritenutoè l'adattamento del 2009 dell'omonimo romanzo scritto da Alice Sebold. Il film è interpretato da Saoirse Ronan nel ruolo di Susie Salmon, una vivace teenager uccisa dal tranquillo e solitario vicino di casa di nome George (Stanley Tucci) in un nascondiglio sotterraneo in cui era stata attirata. Susie pensa di essere sfuggita all'orrore, ma in seguito si rende conto di essere bloccata nel "mezzo", una sorta di purgatorio. Nel corso del …