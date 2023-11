“Alto Impatto” a Castel Volturno | perquisizioni | denunce e sequestri

(Di mercoledì 29 novembre 2023). Nuova operazione “” a, coordinata dalla Questura di Caserta e decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo. Sono state impiegate circa 70 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale del Comune die Asl, che hanno permesso il controllo di oltre 1000 persone e la denuncia di 12 soggetti per reati vari, tra cui evasione, violazione delle prescrizioni del foglio di via, minacce ed abusivismo edilizio. Sono state controllate circa 60 persone sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. Con l’ausilio di personale cinofilo della Polizia di Stato e di Cooky, cane esperto nella ...

