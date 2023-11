Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Ne approfitto per annunciare che nell'ambito della revisione del Pnrr , il governo ha proposto un intervento per le zone ... (liberoquotidiano)

Alluvione : Meloni - 'in Pnrr proposta per E.Romagna - Toscana e Marche'

ROMA – Disporre immediatamente la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi scaduti lo scorso 16 novembre e la sospensione dei ... (lopinionista)

Alluvione in Toscana - Cna : “Rimettere in termini i versamenti tributari e contributivi scaduti e sospendere i pagamenti fino a marzo 2024”

Dopo un lungo tira e molla la Ragioneria sblocca il differimento di 20 giorni per pagare le imposte in scadenza il 30 novembre 2023 (ilsole24ore)

Alluvione in Toscana - arriva la mini proroga al 20 dicembre per pagare le tasse

Contributi straordinari per riparare danni a macchinari, elettrodomestici, auto e moto e cassa integrazione più alta del 20%. Come fare domanda (247.libero)

Alluvione in Toscana - 1 - 5 milioni da Ebret per aiutare le aziende artigiane e i loro dipendenti

Alluvione in Toscana: la solidarietà del Comitato europeo delle Regioni

Oggi l'incontro fra il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo e a Vasco Cordeiro, presidente del CdR. Allo studio la possibilità di destinare anche i fondi di coesione alla prevenzione del ...

Alluvione, parlamentari Pd Toscana: "Emendamenti governo a Dl Anticipi sono un’offesa"

“Gli emendamenti del Governo al Decreto Anticipi in merito ai ristori post alluvione in Toscana prendono in giro imprese e cittadini. Di fronte a una calamità naturale che ha prodotto danni per oltre ...