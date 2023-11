Alluvione in Toscana | arriva la mini proroga al 20 dicembre per pagare le tasse

Lo stanziamento della Camera di commercio della capitale per i nostri territori colpiti dal maltempo. Il denaro servirà a specifici progetti ... (247.libero)

Alluvione in Toscana - un milione di euro da Roma alle aziende danneggiate

ROMA – Disporre immediatamente la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi scaduti lo scorso 16 novembre e la sospensione dei ... (lopinionista)

Alluvione in Toscana - Cna : “Rimettere in termini i versamenti tributari e contributivi scaduti e sospendere i pagamenti fino a marzo 2024”

Le parole del capo dipartimento della Protezione Civile nazionale, a Firenze per celebrare i 20 anni della sala operativa fiorentina (247.libero)

Alluvione in Toscana - Curcio : "In 24 ore mosse 12 regioni"

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Ne approfitto per annunciare che nell'ambito della revisione del Pnrr , il governo ha proposto un intervento per le zone ... (liberoquotidiano)

Alluvione : Meloni - 'in Pnrr proposta per E.Romagna - Toscana e Marche'

Iniziative Sky a supporto dei clienti in seguito all'alluvione nella regione Toscana

Ricognizione danni e contributi per l'alluvione in Toscana : domande e risposte per i privati

La regione Toscana ha pubblicato nella sezione FAQ del sito le domande più frequenti. La procedura online sarà attiva nel corso della settimana (247.libero)