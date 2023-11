Alicia Keys è convinta che «invecchiando diventi più bella | perché il tuo cuore si apre»

(Di mercoledì 29 novembre 2023) No, la cantante r&b non teme gli anni che passano, anzi. In una recente intervista, la founder del beauty brandSoulcare ha raccontato il suo rapporto con l'aging. Parola chiave: consapevolezza

Alicia Keys : in arrivo la nuova edizione di ‘The Diary Of Alicia Keys’

Dal 1° dicembre in digitale l’album che celebra i suoi 20 anni, include 9 bonus track come l’inedito “Golden Child” Alicia Keys celebra il 20º ... (lopinionista)

The Diary of Alicia Keys 20 - la tracklist della riedizione dell’album

La musica di Alicia Keys ispira un musical . Hell’s Kitchen, una produzione off Broadway , che ha aperto in questi giorni al Public Theater a New York ... (ilmanifesto)

A Gaglianico i Sentimental Mood in concerto a scopo benefico per le malattie del comportamento alimentare.

Il loro repertorio spazia da artisti come Diana Krall, Whitney Houston, Sade, Jobim, Frank Sinatra,, Pino Daniele e molti altri. Il quartetto elegante e coinvolgente guidato dalla voce di ...

Alicia Keys, per celebrare il ventennale ripubblica l'album The Diary Of Alicia Keys Sky Tg24

Teresa Ferraro è entrata a far parte di The Voice Kids

Teresa ha scelto di entrare nel Team guidato da Clementino.

Musica: Teresa Ferraro, 13 anni, da San Pietro in Guarano a The Voice Kids

La piccola Teresa è entrata a far parte della nuova edizione di The Voice Kids in onda su Rai 1 in prima serata ...