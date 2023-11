Alessia Marcuzzi cade a Boomerissima | “Credo di avere degli ematomi sulle ginocchia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023)si è trasformato per qualche istante in un set di Paperissima Sprint. Se gli ospiti della serata erano Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando per la squadra dei Boomer e Costanza Caracciolo, LDA, Luca Onestini e Mariasole Pollio per il team Millennial, a strappare una risata al pubblico sono state soprattutto le due cadute durante la trasmissione.e Mariasole Pollio sono state le sfortunate protagoniste dei ruzzoloni che, tra una sfida e l’altra, hanno interrotto i balli per dar vita ad un momento di risata generale. Se l’attrice 20enne è stata aiutata da Luca Onestini a rialzarsi, a corriere in soccorso dellaè arrivato Fabrizio Biggio. Mariasole ha perso l’equilibrio durante il lancio del brano Il bene nel male di Madame: partita la base della ...