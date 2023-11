Alberto Cipolla | Takk è un suggestivo viaggio tra classica ed elettronica

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) «(che vuol dire “grazie” in islandese) nasce dalla lettura di una storia, ambientata proprio in Islanda, in cui nel contesto di un complicato rapporto tra un padre e una figlia, il primo si ritrova costretto ad un gesto estremo e doloroso, in cui deve sacrificare qualcosa di importante che ancora lo legava a lei e al suo ricordo». Così, giovane e prolifico musicista, compositore e produttore con all’attivo numerose collaborazioni con grandi artisti della scena musicale e cinematografica italiana e internazionale (ha contribuito con Dardust all’arrangiamento della hit Cenere di Lazza a Sanremo 2023), ha raccontato il suo nuovo singolo, pubblicato da poco per Metatron/INRI Classic. Il brano, come ha spiegato il musicista, ha acquistato nel tempo una dimensione autobiografica: «La musica è nata ...