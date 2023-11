Albania | Sylvinho | 'Non direi mai ad Asllani di lasciare l'Inter per giocare di più'

Albania - Sylvinho guida la nazionale agli Europei : “Giornata per sempre nei miei ricordi” Sylvinho non nasconde la sua gioia per l’impresa firmata sulla panchina dell’Albania, che nelle scorse ore ha ufficialmente staccato il pass per ... (sportface)

Moldavia-Albania - le formazioni ufficiali : la scelta di Sylvinho su Asllani Moldavia-Albania in campo alle 18 per il match valido per il gruppo E delle qualificazioni ad Euro 2024. Il CT Sylvinho non rinuncia al ... (inter-news)

Asllani pilastro dell’Albania - il CT Sylvinho lo convoca in Nazionale Asllani fa parte dei 24 convocati dalla Nazionale dell’Albania per le prossime sfide contro Moldavia e Isole Far Oer. Il centrocampista dell’Inter ... (inter-news)

Asllani dal 1? in Albania-Bulgaria? Sylvinho : «Normali 3 o 4 cambi» Kristjan Asllani scenderà in campo dal 1? in Albania-Bulgaria? Delle possibili scelte di formazione ha parlato il CT Sylvinho in conferenza ... (inter-news)

Asllani ancora convocato da Sylvinho! Due partite nel mirino per l’Albania Asllani all’Inter in questa stagione sta trovando più continuità e più spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi e proprio sabato in occasione di ... (inter-news)