Al PalaSele di Eboli il “Blu Live-Palasport” di Giorgia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 2 dicembre, aldi, sarà in concerto, che torna neidi tutta Italia con il suo “Blu”. Sul palco con lei una formazione inedita composta da Diana Winter, voce e chitarra, Andrea Faustini, voce, Andrea Rigonat, chitarre, Fabio Visocchi, keyboards, Gianluca Ballarin, piano, keyboards e programming, Mylious Johnson, drums, Sonny T, basso, chitarra e direzione musicale. Nella tracklist deli brani del nuovo album “Blu” e tutti i successi del suo repertorio proposti in una veste musicale inedita, realizzata per l’occasione, per una scaletta ricca di sorprese. Il tour “Blu” è prodotto e organizzato da Friends and Partners, la tappa alè a ...