Al Gallozzi di Santa Maria eletta la componente genitori | exploit della lista “Scuola | Risorsa per il Futuro!”

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Capua Vetere. Laper il” s’impone, in occasione dell’elezionedel Consiglio d’Istituto” diCapua Vetere e porta a casa quattro consiglieri eletti: Lanfranco Iodice, Cinzia Del Prete, Emma De Pascale ed Emilio Di Cioccio. Unper lanumero 1, con 143 voti totali e l’aggiudicazionemaggioranza per il prossimo triennio. “Nonostante le ingerenze di aspiranti rappresentantipolitica locale, nostri avversari, che hanno tentato di inquinare la partita, – si legge in una nota ...