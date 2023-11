Al Bano | lo struggente messaggio per la figlia Ylenia scomparsa

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Personaggi TV. Sono passati quasi 30 anni dall’ultima volta in cuiCarrisi, ladi Ale Romina è stata vista per l’ultima volta viva a New Orleans. E proprio oggi la ragazza avrebbe compiuto 53 anni. In questa occasione il papà ha voluto ricordare la famiglia con uno. Leggi anche: “Si sono lasciati, ho pianto una settimana”. Selvaggia Lucarelli, la triste notizia in famiglia Leggi anche: “Ho una malattia rara”. L’annuncio choc dell’ex “Uomini e Donne” ricoverato in ospedaleCarrisi, laIl 29 novembre 1970 nascevaMaria Sole Carrisi la primogenita di Romina Power e AlCarrisi. Il 6 gennaio 1994, è la data in cuiCarrisi è stata vista ...