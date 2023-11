Agresti | «Nandez all’Inter possibile già a gennaio! Una carta aiuta»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Prima un focus su un colpo di mercato dell’Inter, poi quello sulla potenzialità della rosa di Inzaghi Questo l’intervento su RadioSportiva di Stefano, che aggiorna sulla possibilità dell’arrivo a Milano didal Cagliari. INTERESSE – Da qualche giorno si parla con maggior vigore del corteggiamento dell’Inter per Nahitan. Stefano, ospite di “Microfono Aperto”, dice la sua sulla possibilità che il trasferimento del giocatore dal Cagliari in nerazzurro vada in porto: «C’è la possibilità chearrivi a gennaio a Milano. L’Inter l’estate scorsa ha ceduto al Cagliari Gaetano Oristanio, sul quale il club sardo ha il diritto di riscatto ed èche già a gennaio l’Inter lo prenda perché è un calciatore che segue da due anni. L’Inter contro il Benfica ...