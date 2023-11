Agostini | “Il Napoli ha una rosa importante | Mazzarri ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Massimo, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Ecco le sue parole: “Ilha una società forte. Quando c’ero io, c’era stato un cambiamento, ma con la potenza che ha adesso De Laurentiis, in quegli anni lì sarebbe stato diverso. Ancelotti? Già dai tempi del Milan con Sacchi, in campo era un secondo allenatore in campo, l’aiuto piùche Sacchi poteva avere. Per quella formazione è statonel ruolo che aveva lui. Poi negli anni si è capito quando ha smesso che aveva l’impronta del grande allenatore. Ha fatto benissimo perché il suo modo di far calcio lo rende formidabile. Riesce a mettere d’accordo e a far felici tutti quanti. Ilè un ambiente difficile perché ha una tifoseria importantissima che ha fame ...