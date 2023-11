AEW Dynamite 29 11 23 Anteprima

Leggi su aewuniverse

FITE trasmetterà questa notte il 217º episodio di AEW, in diretta dal Target Center di Minneapolis, MN. Card aggiornata di AEW: AEW Continental Classic (Gold League) – match 2Swerve Strickland vs. Jay White AEW Continental Classic (Gold League) – match 2Mark Briscoe vs. RUSH AEW Continental Classic (Gold League) – match 2Jon Moxley vs. Jay Lethal Segmenti: Christian Cage risponderà ad Adam Copeland. Bryan Danielson sarà presente al tavolo dei commentatori.