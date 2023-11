Adelaide De Martino ha partorito | la prima foto social del piccolo Mattia!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Deè diventata mamma per lavolta! E’ stata la stessa– sorella di Stefano – ad annunciare su Instagram, attraverso un posto, la nascita delMattia, avuto dal compagno Diego Di Domenico: Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???De. (@adyde) La sorella di Stefano ha quindi scelto di postare una tenerasui, per condividere la gioia della nascita di suo figlio così come come aveva rivelatodi essere in dolce attesa proprio nel giorno della festa delle donne e poi il sesso del nascituro. Da parte di tutto lo staff di ...