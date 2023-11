Acquista suv con assegno clonato | denunciato un giovane

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Avellino hannoun 28enne della provincia di Foggia ritenuto responsabile di “Truffa”. Il, dopo aver letto su un noto sito on-line l’annuncio di vendita di un SUV, ha contattato l’inserzionista al fine di accordarsi per l’acquisto. Stabilito l’incontro, ha concluso l’affare pagando 15mila euro con uncircolare, che al momento della riscossione è risultato. L’attività d’indagine esperita dai Carabinieri ha permesso l’identificazione del presunto responsabile, che è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Il veicolo, immatricolato con una nuova targa e rivenduto nel foggiano, è stato recuperato dai militari operanti e sottoposto a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

