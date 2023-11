Ac Perugia Calcio | presentato il progetto Petra’s Opportunities

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’azienda romana Petra 2011 ha stanziato 19 borse di studio per gli atleti più meritevoli della società diperugina È statoda parte dell’azienda Petra 2011 – second sponsor biancorosso – il“Petra’s Opportunities”. L’azienda romana ha stanziato 19 borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, per i ragazzi più meritevoli (che si contraddistinguono per rendimenti scolastici e calcistici) di ogni squadra dell’ACcompresa la squadra femminile, scelti dai dirigenti alla fine della stagione agonistica. Dopo i saluti di Valentino Fronduti, responsabile marketing AC, è intervenuta Milena Berardo, proprietaria ed amministratore unico della Petra 2011, a spiegare l’iniziativa e lo scopo per cui è stata concepita. ...