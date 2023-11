A viale Mazzini debutta il sindacato sovranista UniRai Così il servizio pubblico sarà sempre più TeleMeloni

blitz di Non una di meno nella sede Rai di viale Mazzini nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. “Nostro il ... (ilfattoquotidiano)

“Nostro il dolore - vostro lo share” : blitz di Non una di meno davanti alla sede della Rai in viale Mazzini – Video

Rai - all'ordine del giorno la crisi di ascolti del Tg2 di Preziosi (che non andrà in Europa perchè i posti per Forza Italia saranno troppo pochi). La destra vuole "neutralizzare" la Soldi. L'assemblea dei giornalisti del Tg3 diretto da Mario Orfeo contro il taglio del canone. Le verifiche dei vertici di viale Mazzini sullo scoop di Striscia la Notizia

A quanto si apprende i vertici Rai stanno verificando eventuali responsabilità a proposito del caso sollevato recentemente da Striscia la ... (ilgiornaleditalia)