“A tutti i costi” | il nuovo singolo dei Maldimarte

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “A”, ildei. “A” è un brano che affronta una tra le più ancestrali delle diatribe, ovvero quella generazionale. Per citare De André, “si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio”. Nella canzone, l’estate è usata come metafora della vita, in cui tutto può essere mostrato o nascosto. A. Spiega la band a proposito del brano: “Viviamo in un mondo dove tutto va mostrato o nascosto. A”. Il videoclip di “A” è incentrato sulle ...