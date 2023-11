A Piedimonte Matese “Il Sentiero dei Presepi” | itinerario storico | culturale e antropologico per riscoprire il territorio

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023). Nell’imminenza del Santo Natale, l’Amministrazione Comunale di, le Parrocchie di Santa Maria Maggiore, Ave Gratia Plena, San Marcello e San Michele e il Santuario di Santa Maria Occorrevole, propongono, per la prima volta, “Ildei” , un, che si snoda attraverso l’intera città, riscoprendo luoghi più unici che rari. Con l’ausilio della Pro Loco Vallata e del Comitato Cultura, sarà possibile immergersi in un’atmosfera senza tempo, per ammirare in silenzio il mistero del Presepe e il suo significato recondito. Nella speranza di fare cosa gradita e di consegnare l’iniziativa alla Comunità, l’Amministrazione Comunale di ...