A Padova la raccolta “Lego al Museo” contro barriere architettoniche

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (askanews) – È partita nei Musei dell’Università degli Studi diladi mattonciniper realizzare, in maniera collettiva, una rampa che aiuti le persone con disabilità motoria a superare lepresenti in città. Un modo – fa sapere l’Università diin un comnicato – per sensibilizzare sul tema dell’accessibilità e sul contributo che ciascuno di noi può dare per rendere le nostre città più inclusive. La proposta è lanciata dai musei di Ateneo in collaborazione con i Talents di Habile, cinque giovani nello spettro autistico che dal 2020 raccontano l’inclusione in maniera originale, ovvero abbattendo leattraverso rampe fatte di mattoncini: un ...