A Casalnuovo arriva il SantaClaus Village per vivere la magia del Natale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dal primo dicembre ailtra Mercatini di, ospiti e tante sorprese. Un luogo imperdibile per grandi e piccini perladel. Dal 1 Dicembre al 7 Gennaio,iltra Mercatini di, ospiti e tante sorprese, come annuncia la pagina ufficiale Facebook. Il

Serie D, 15a: pari fra Siracusa e Trapani. Beffa per l'Akragas

Un altro pareggio, ma decisamente più 'folle',fra Acireale e Akragas: gli ospiti vanno sul ... Agata: FINALE 1 - 1 Portici - Ragusa: FINALE 0 - 0 Reggio Calabria - Real: FINALE 1 - 2 ...

LFA Reggio Calabria-Real Casalnuovo 1-2, incubo amaranto: sconfitta meritata e contestazione della Curva Sud ReggioToday

Casalnuovo nella storia, espugnato il glorioso Granillo di Reggio ... ilmediano.com

Lfa, attesa per la conferenza di Ballarino

La sconfitta della Lfa contro Real Casalnuovo e la conseguente contestazione della tifoseria amaranto, hanno smosso le acque in casa Sant'Agata. Il club, tramite una nota stampa, ha comunicato che que ...

SantaClaus Village: arriva un grande villaggio natalizio nel napoletano

La magia del Natale sta per accendersi al SantaClaus Village. Casalnuovo come Rovaniemi: la residenza partenopea di Babbo Natale attende grandi e piccini al complesso "La Fenice" per regalare attimi ...