A Betlemme non si festeggerà il Natale

A Betlemme non è Natale. Via le decorazioni «in onore ai martiri e in solidarietà al popolo di Gaza»

Gesù è nato a Betlemme. O a Nazareth Avvenire

L'avvicinarsi di un Natale senza pace - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Israele e Hamas. P. Faltas (Custodia): “50 giorni di inferno sulla terra. La pace è il destino dei due popoli”

"In Terra Santa esiste un prima del 7 ottobre e un dopo il 7 ottobre, come l'11 settembre per gli Stati Uniti. La gente ha paura di uscire, non c'è nessuno per strada. Aree chiuse per motivi di sicure ...

A Betlemme guerriglieri sempre più giovani

L'entrata del campo profughi Ayda, in arabo 'colei che ritorna', è un arco dalla forma di un'enorme serratura con sopra una chiave gigante, un oggetto raffigurato un po' ovunque: "E' il sogno dei ...