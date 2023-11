A Bergamo impazza il “Christmas Design”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In Piazza della Repubblica a, uno specchio di luce, un grande cerchio di led di 4 metri di diametro crea un universo luminoso e colorato, da osservare e in cui, al tempo stesso, osservarsi. Si muove intorno ai temi dello specchio e del riflesso l’opera Inner Resonance, commissionata da Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia a MiDi Motori Digitali e inserita nell’ambito di, la mostra diffusa dedicata alla creatività e alle installazioni d’autore che si tiene nelle 20 piazze e vie più belle diAlta eBassa da sabato 25 novembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024. Da sempre, uno dei punti più significativi della mission di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, importante realtà commerciale nel settore automobilistico bergamasco da oltre 60 anni, che ...