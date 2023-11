29 novembre 1998 | un derby storico | Roma 3-Lazio 3 VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Uno deidipiù divertenti Il 29delva in scena uno deidipiù appassionanti di sempre. Una partita in cui succede di tutto e dov’erano presenti tanti campioni da ambo le parti. Salas, Mancini, Nesta tra i biancocelesti. Totti, Candela ed Aldair, giusto per citarne qualcuno nei giallorossi. A passare in vantaggio è la squadra di Zeman grazie ad un gol di Marco Delvecchio. Passano pochi secondi ed il numero 10 pareggia con una conclusione al volo. Nella ripresa, la squadra di Eriksson ribalta il risultato sempre con una rete dell’ex Sampdoria. ava sull’1-3 grazie alla rete du rigore del bomber cileno. La partita sembra finita ma Di Francesco e Totti riportano il match in parità. Nei minuti finali viene annullato a Delvecchio ...