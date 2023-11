22 anni la morte di George Harrison | che era “consapevole di Dio”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo ladiuna folla si radunò intorno agli Abbey Road Studios di Londra. In quel 29 novembre 2001 il mondo intero pianse quel chitarrista gentile dei Beatles, che all’esperienza con i Fab Four aveva alternato il suo percorso personale con ben 11 album in studio, il 12esimo dei quali sarebbe arrivato postumo un anno dopo. Dall’infanzia con Paul McCartney all’ingresso nei Quarrymen, fino ai Beatles e la spiritualità scoperta in India,fu testimone e promotore di una delle rivoluzioni culturali più importanti della storia dell’uomo. Era il 1998 quando il mondo intero scoprì cheaveva appena curato un tumore alla gola che lui stesso attribuiva al vizio del fumo. Il cantautore rassicurò i fan dicendosi completamente ...