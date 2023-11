Khvicha Kvara tskhelia non vuole andare via da Napoli . Il calciatore è pronto a rinnovare il suo contratto per i prossimi cinque anni con ... (dailynews24)

Kvara non vuole andare via da Napoli - è pronto a siglare un contratto a lunga durata con la società

Incontro in Quirinale con il presidente Mattarella per gli Azzurri dell’atletica e del pentathlon moderno

Le condizioni di salute di Papa Francesco , come sta Ore di apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco , costretto ad annullare, su ... (tpi)

“Se non torni con me fai la fine di Giulia” : arrestato 64enne per minacce alla sua ex

“Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”. Con queste parole minacciose, un chiaro richiamo alla ... ()