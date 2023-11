Ztl | avanti con i varchi | come funzioneranno le limitazioni in fascia verde

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 novembre 2023) Ztl, si prosegue con i: le specifiche nellavanno. Le regole spiazzano gli automobilisti: i parametri aggiornati. Ztl, si prosegue con i. La decisione non cambia e, nel 2024, la viabilità sarà notevolmente modificata. 12 milioni di euro la spesa per mettere a norma i dispositivi elettronici per quel che riguarda le 51 “piste” già ultimate. Una situazione che non fa felici gli automobilisti che dovranno essere costretti a cambiare abitudini. I permessi speciali sono soltanto per coloro che presentano una mobilità ridotta e i bus turistici: a tal proposito è possibile richiedere permessi giornalieri o permanenti attraverso una chiamata preventiva all’Ufficio Mobilità con il tagliando che specifica la disabilità. Estrazioni 10 e Lotto oggi 28 novembre 2023: i numeri ...