Zippalanda | nuovi indizi confermano scoperta città santa Ittiti

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Manca ancora la prova finale che il sito archeologico di U?akl? Höyük in Turchia è veramente, l’anticadegli, ma la soluzione dell’enigma sembra ormai ad un passo. La sedicesima campagna della Missione Archeologica Italiana in Anatolia Centrale, guidata dall’Università di Pisa, annuncia oggi l’Ateneo, ha fatto emergere, infatti,e importanti elementi sull’uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord della, in primo luogo l’enigmatica struttura circolare già rinvenuta nel 2022. Tra i reperti che rafforzano l’ipotesi che si tratti di uno spazio legato ad attività di ambito rituale, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco con motivi geometrici e figurati di colore rosso e nero simili a quelli ...