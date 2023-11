(Di martedì 28 novembre 2023) ROMA - Terza sconfitta inper LaPrimavera di Stefano, superata in casa dalper (2 - 0). I biancocelesti, già eliminati e con in campo tante seconde linee, mancano ...

Youth League, Lazio - Celtic 0 - 2: terzo ko per Sanderra. Rivivi la diretta

ROMA - Terza sconfitta inper La Lazio Primavera di Stefano Sanderra , superata in casa dal Celtic per (2 - 0). I biancocelesti, già eliminati e con in campo tante seconde linee, mancano ancora l'occasione della ...

Youth League, formazioni ufficiali Lazio-Celtic: le scelte di Sanderra e O'Dea Lazio News 24

Youth League, il Milan travolge il Dortmund e vola agli ottavi. Lazio ko

I rossoneri battono i tedeschi e si assicurano il primato nel girone con una giornata di anticipo. I biancocelesti, ormai eliminati, cadono in casa col Celtic ...

La Lazio perde ancora: i biancocelesti si arrendono 2-0 contro il Celtic

La peggiore Lazio della stagione, ma era una partita che spostava poco. La Primavera biancoceleste viene sconfitta 2-0 al Fersini dal Celtic nella Youth League e scivola all'ultimo posto in classifica ...