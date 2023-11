(Di martedì 28 novembre 2023) Durante l’ultimo episodio di WWE RAW andato in onda questa notte,ha aperto lo show dichiarando di essere contento di essere tornato e felice della grande accoglienza che ricevuto da parte del pubblico. Ha poi aggiunto di voler rimanere il più a lungo possibile e ha sottolineato di avere degli “affari in sospeso” con Theha aggiunto di avere qualcosa in sospeso con ogni membro della The, incluso Jey Uso. Prima che potesse dire di più, però, è stato interrotto da Rhea Ripley, che è salita sul ring per affrontare The Legend Killer. Ripley ha detto che Thenon esiste più, ed è TheDay adesso quella che comanda; Ha poi incolpatoper aver rovinato i piani di Damian Priest di vincere ...

Survivor Series WarGames: CM Punk torna in WWE, tripudio a Chicago

... Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn &Orton vs The Judgment Day (Priest, Balor, JD McDonagh, Dominik Mysterio) & Drew McIntyre. Dove vedere Survivor Series: WarGames Il PLE della...

WWE: Randy Orton sgancia la bomba sul suo futuro (VIDEO) Spazio Wrestling

CM Punk e Randy Orton saranno a Raw: l'annuncio ufficiale della WWE World Wrestling

WWE: Randy Orton sfida The Bloodline ma finisce nel mirino di The Judgment Day.

Durante l'ultimo episodio di WWE RAW andato in onda questa notte, Randy Orton ha aperto lo show dichiarando di essere contento di essere tornato e felice della grande accoglienza che ricevuto da parte ...

WWE RAW 11/27/2023: 3 Things We Hated And 3 Things We Loved

Coming off Survivor Series and all its exciting returns, here are three things we hated and three things we loved about the 11/27/23 episode of "WWE Raw." ...