WWE | Randy Orton sarà a Smackdown venerdì | il suo status da free-agent lo porterà contro la Bloodline?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 novembre 2023) Come confermato dalla WWE stessa su X tramite il post del General Manager Nick Aldis,ed è molto probabile che The Viper appaia molto più spesso su FOX che a Raw, visto il contemporaneo ritorno di CM Punk che dovrebbe apparire, invece, sullo show in onda su USA Network. Looking forward to welcoming the great @to #??? this Friday live from @barclayscenter Brooklyn NY… pic.twitter.com/WDI0zBiOE3— Nick Aldis (@RealNickAldis) November 28, 2023 Entrambi, ovviamente, saranno dei, non essendo stati draftati lo scorso maggio., dalle sue parole di ieri sera, potrebbe cominciare una vera e propria caccia alla ...