WWE | I piani per lo svolgimento del Tag Team Turmoil di Raw sono stati in parte modificati all’ultimo

(Di martedì 28 novembre 2023) Ieri notte in quel di Monday Night Raw è andato in scena un TagMatch con in palio una shot ai titoli di coppia detenuti dal Judgment Day. A trionfarei Creed Brothers, da poco arrivati nel main roster, i quali avranno ora una importante occassione. Durante il match i DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) ha eliminato prima gli Alpha Academy (Akira Tozawa e Otis) e poi gli Indus Sher. Poientrati in scena i fratelli Creed i quali hanno eliminato, in ordine, i DIY, il New Day (Xavier Woods e Kofi Kingston) e infine l’Imperium (Giovanni Vinci e Ludwig Kaiser). Emerge ora che quanto visto è stato il frutto di cambiamenti apportati a ridosso dello show; ioriginari prevedevano un diversodel match, pur sempre con la ...