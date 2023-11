WWE | CM Punk subito in feud di rilievo | prima Seth “Freakin” Rollins e poi Roman Reigns?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 novembre 2023) Per scoprire il primo avversario di CMdopo il suo ritorno in WWE dobbiamo ancora aspettare. Sì perché ieri a Raw,sì è limitato a fare un promo che ha destato più di qualche dubbio ma l’accoglienza è stata delle migliori per l’atleta di Chicago. Ma che piani ci sono per lui?poi? Sembra ormai scontato che il primo avversario del Best In The World sarà il World Heavyweight Champion, con i due che potrebbero regalare una faida veramente accesa dato l’astio reciproco. Ma per CMall’orizzonte ci sarebbe un’altra grande sfida in programma e l’avversario prescelto sarebbe l’attuale Undisputed WWE Universal Champion...