WWE | CM Punk sfortunato | Orton vs Dominik va lungo e viene tagliato il suo promo! I dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 novembre 2023) Il ritorno di CMè stato trionfale. Survivor Series passerà alla storia, ma alcuni hanno storto il naso dopo il suo promo di ieri sera, nella sua prima apparizione a Raw dal gennaio del 2014. Ma la colpa, secondo PWInsider, non dovrebbe essere del Best in the World. RandyvsMysterio va, tagliati quasi dieci minuti al promo diSecondo il report del noto sito, infatti, RandyvsMysterio è andato decisamentecon le tempistiche prefissate. Il tutto ha influito negativamente sulla durata del promo di CMche ha dovuto “accorciare” decisamente il suo intervento. Dai 15 minuti previsti, dunque, il Best in the World ha dovuto accelerare e non poco, in poco meno di sette minuti. ...