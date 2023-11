WWE | Annunciato ufficialmente NXT Vengeance Day 2024 | i dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 novembre 2023) La WWE harivelato NXTDay, premium live event in programma il prossimo 4 febbraio alla F&M Bank Arena di Clarksville, Tennessee. I biglietti saranno in vendita tra dieci giorni (l’8 dicembre) ed i primi nomi confermati dalla WWE sono Ilja Dragunov, Lyra Valkyria, Tony D’Angelo e Channing “Stacks” Lorenzo. La prima edizione del nuovo “” risale al 2021, quando si svolse al Performance Center, mentre l’anno scorso fu semplicemente un episodio speciale di NXT, non un premium live event vero e proprio come accaduto quest’anno e come accadrà dunque tra poco più di tre mesi. L’evento speciale sarà il primo dopo NXT Deadline, in programma il prossimo 9 dicembre a Bridgeport, Connecticut.