Wenger | «Oggi gli allenatori sono attori in panchina | pensano alla loro immagine»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 novembre 2023) L’Arsenal di Arsenenel 2003/2004 restò imbattuta per 49 partite. E’ nella leggenda. Li chiamano ancora “gli Invincibili” di. La rivista tedesca “11 Freunde” l’ha intervistato, raccogliendo un’infinità di risposte da collezionare. Ne emerge il profilo di un ossessionato,guida di una squadra in prolungata trance agonistica. “Amavo al massimo la mia vita da allenatore – dice– ma dovevo sempre risolvere problemi. La gioia pura dura pochi secondi, il resto è fatica. La vita di tutti i giorni è dura. Il lato noioso e ripetitivo della vita rende tutto più difficile. Ed è proprio per questo che ho creato questo divertente stile di gioco. Si tratta di distrarre le persone dvita noiosa. L’obiettivo è sempre quello di trasformare il calcio in arte. Lascia che le persone ...