(Di martedì 28 novembre 2023) Tris di trasferte e tanti tranelli per le tre squadreimpegnate nella seconda giornata dei gironi diLeague dimaschile., dopo la sconfitta casalinga con l’Halkbank, si gioca già tanto sul campo del Benfica, mentreè attesa da una sfida ostica sul campo del VK Lviè atteso dalla sfida più affascinante e sulla carta complicata sul terreno delche al debutto ha sbancato il campo dell’Asseco Resovia Rzeszow, rendendo il girone molto più incerto di quanto si potesse pensare. Dopo una sola partita la Gas Sales Bluenergyè già spalle al muro. La squadra emiliana, sconfitta 1-3 in casa dall’Halkbank Ankara una settimana fa, non può fallire ...

Milan, il quindicenne Camarda in panchina con la Fiorentina: emergenza in attacco, si fa male anche Okafor

Glistrumentali effettuati ieri al rientro hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale ... Pioli, che ha pranzato col neoct della Nazionale difemminile, Julio Velasco , ha una ...

Volley, esami esterni per le italiane di Champions: Piacenza per il riscatto a Lisbona. Trento a Tours e Civitanova a Praga OA Sport

Volley A3/M: Just British Bari, esame di maturità con Sorrento Antenna Sud

Pallavolo SuperLega – Lesione muscolare di lieve entità per Ran Takahashi

La Vero Volley Monza comunica che lo schiacciatore giapponese Ran Takahashi è stato sottoposto ad una serie di esami clinici e strumentali. Gli approfondimenti hanno evidenziato una lesione muscolare ...

MINT Vero Volley Monza, esame Piacenza all’Opiquad Arena

Torna in campo la MINT Vero Volley Monza nel turno valido per la 7a giornata del girone d’andata di SuperLega Credem Banca 2023-2024. Torna in campo la MINT Vero Volley Monza nel turno valido per la ...