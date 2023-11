Voci di Gaza – “La tregua ci ha dato un po’ di sollievo | dopo settimane passate con il rumore delle bombe Ora intorno ci sono solo macerie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Laumanitaria, iniziata il 24 e prolungata fino al 30 novembre, rappresenta per la popolazione della Striscia diun momento di pace e diquasi 50 giorni di guerra e bombardamenti. L’occasione per incontrare la propria famiglia e per cercare di procurarsi scorte di acqua e gas. “Cicode ovunque: per avere il pane, per recuperare l’acqua per le proprie famiglie o riempire le bombole del gas” racconta un’operatrice di Oxfam. “Questa pausa ha offerto a tutti i palestinesi la possibilità di riprendersi. Nelle ultimeabbiamo vissuto con il suono implacabile dei bombardamenti. Ora esci in strada si vedono. Per ricostruire non basta una, serve un cessate il fuoco definitivo”. Il ...